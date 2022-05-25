Песков заявил о дефиците на Западе объективной информации по Украине

«Мы видим, что, к сожалению, те силы на Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста», - сказал он.