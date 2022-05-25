Песков заявил о дефиците на Западе объективной информации по Украине

В западных СМИ сохраняется дефицит объективной информации о спецоперации России и происходящем на Украине, довлеет русофобский подход. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Конечно, все-таки доминирует и довлеет в информационном поле такой русофобский подход, который не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее», - сказал Песков, отметив, что в Кремле замечают и объективные публикации.
Также Песков подчеркнул, что русофобский подход доминирует и на самой Украине. По его словам, сторонники диалога с Россией сидят под домашним арестом.
«Мы видим, что, к сожалению, те силы на Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста», - сказал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад отрицает неонацизм на Украине. В частности, западные страны с почестями принимают представителей нацистских подразделений. Кроме того, там отказываются признавать факты пыток пленных российских военнослужащих на Украине.