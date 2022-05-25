МИД прокомментировал ультиматум Зеленского

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с Москвой могут быть возобновлены только после того, как Киев вернет потерянные в ходе спецоперации территории, заставляет сомневаться в его желании прийти к миру. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.