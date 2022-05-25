В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
4 минуты назад

В МИД РФ ответили на ультиматум Зеленского

Ura.Ru

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с Москвой могут быть возобновлены только после того, как Киев вернет потерянные в ходе спецоперации территории, заставляет сомневаться в его желании прийти к миру. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

МИД прокомментировал ультиматум Зеленского
Фото: globallookpressgloballookpress

«Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий. Если они сейчас ставят тут условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», — приводит ТАСС слова Руденко.

Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако они оказались безуспешными.

Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами, пишет RT.

Политика,Андрей Руденко,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители