Захарова пошутила о развитии скандала с вечеринкой Джонсона

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила историю с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии с песней Робби Уильямса, в которой говорится о людях, «забирающих деньги у всей нации».
«Теперь вы понимаете, кому посвятил свой клип Робби Уильямс «Party Like a Russian», – передает радио Sputnik ее слова.
Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Ранее Джонсон уже извинялся за вечеринки на Даунинг-стрит.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга.