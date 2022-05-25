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33 минуты назад

Захарова пошутила о развитии скандала с вечеринкой Джонсона

Деловая газета "Взгляд"

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила историю с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии с песней Робби Уильямса, в которой говорится о людях, «забирающих деньги у всей нации».

Захарова пошутила о развитии скандала с вечеринкой Джонсона
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Теперь вы понимаете, кому посвятил свой клип Робби Уильямс «Party Like a Russian», – передает радио Sputnik ее слова.

Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

Ранее Джонсон уже извинялся за вечеринки на Даунинг-стрит.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга.

Политика,Борис Джонсон,Мария Захарова,Робби Уильямс,
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