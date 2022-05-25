Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими боевиками. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко , отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина .

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен [украинские боевики] будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", - сказал замминистра.

Россия всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному разрешению проблем, заявил Руденко, комментируя заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что РФ якобы использует тему продовольствия как оружие для шантажа и что необходимо искать возможности для диалога с Москвой по этой проблеме.