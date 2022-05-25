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39 минут назад

МИД РФ: Москва будет обсуждать обмен пленными только после суда над украинскими боевиками

ТАСС

Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими боевиками. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен [украинские боевики] будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", - сказал замминистра.

Россия всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному разрешению проблем, заявил Руденко, комментируя заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что РФ якобы использует тему продовольствия как оружие для шантажа и что необходимо искать возможности для диалога с Москвой по этой проблеме.

На Украине высказались о возможности обмена российского военного

"Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к миру, к мирному разрешению всех проблем, - сказал Руденко. - Заявления Урсулы фон дер Ляйен оставляю на ее совести".

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