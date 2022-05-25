Глава ВГА Запорожской области заявил, что регион после освобождения войдет в состав России

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после освобождения войдет в состав России, сообщает ТАСС. "Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - заявил Рогов. Ранее в Запорожской области разрешили расплачиваться в рублях и гривнах, введя бивалютную зону. После взятия под контроль российскими военными Херсонской области Украины и юга Запорожской области Украины на этих территориях начали формироваться военно-гражданские администрации. Мурадов до этого говорил, что занятые российскими властями "территории юга бывшей Украины" войдут в состав России. Он также утверждал, что "прежде эти регионы "подарили" Киеву, зато теперь в них транслируют российские телеканалы, используется российская валюта, а в школе уроки ведутся по российским учебникам".