Маткапитал предложили тратить по-новому

Депутат Госдумы обратилась к правительству РФ с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Предложение в адрес вице-премьера правительства Татьяны Голиковой направила зампред комитета Думы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

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По мнению парламентария, семьи могли бы тратить маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования "Семейный автомобиль". Как пояснила депутат газете, причиной ее обращения стали просьбы, которые поступают к ней от родителей.

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"Известия" направили запрос в кабмин с просьбой прокомментировать перспективу поддержки обращения об инициативе

Отношение к инициативе представителей партий

Отмечается, что во фракции "Справедливая Россия - За правду" к инициативе отнеслись положительно. Зампред фракции Олег Нилов напомнил, что в 2017 году депутаты "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР разработали похожий законопроект, однако правительство его не поддержало. В своем отрицательном заключении кабмин пояснил, что проект закона "не учитывает интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки", так как автомобиль оформляется лишь на одного из супругов.

В ЛДПР подчеркнули, что неоднократно выступали с подобной инициативой, готовы ее поддержать и в этот раз. В то же время первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что главная проблема молодых семей - это отсутствие жилья. Если разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, то семьи будут покупать машины и оставаться без собственных квартир, пояснил "Известиям" Арефьев.