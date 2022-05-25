В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
19 минут назад

"Известия": материнский капитал предлагают разрешить тратить на покупку машины

ТАСС

Депутат Госдумы обратилась к правительству РФ с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Предложение в адрес вице-премьера правительства Татьяны Голиковой направила зампред комитета Думы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Маткапитал предложили тратить по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению парламентария, семьи могли бы тратить маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования "Семейный автомобиль". Как пояснила депутат газете, причиной ее обращения стали просьбы, которые поступают к ней от родителей.

Видео дня

"Известия" направили запрос в кабмин с просьбой прокомментировать перспективу поддержки обращения об инициативе

Отношение к инициативе представителей партий

Отмечается, что во фракции "Справедливая Россия - За правду" к инициативе отнеслись положительно. Зампред фракции Олег Нилов напомнил, что в 2017 году депутаты "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР разработали похожий законопроект, однако правительство его не поддержало. В своем отрицательном заключении кабмин пояснил, что проект закона "не учитывает интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки", так как автомобиль оформляется лишь на одного из супругов.

В ЛДПР подчеркнули, что неоднократно выступали с подобной инициативой, готовы ее поддержать и в этот раз. В то же время первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что главная проблема молодых семей - это отсутствие жилья. Если разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, то семьи будут покупать машины и оставаться без собственных квартир, пояснил "Известиям" Арефьев.

В некоторых субъектах РФ использовать региональный материнский капитал для покупки автомобиля уже разрешено. Разрешение действует в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Карелии, Смоленской области, Ростовской области, Сахалинской области, Бурятии и Якутии, а также в Ненецком автономном округе.

Политика,Яна Лантратова,Николай Арефьев,Олег Нилов,Татьяна Голикова,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители