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1 час назад

В Крыму ответили на планы Киева ввести войска на полуостров

Lenta.ru

Угрозы, подобные планам Киева ввести войска в Крым, уже поступали от украинских политиков и военных практически каждый день на протяжении восьми лет. Так на них ответил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

В Крыму ответили на планы Киева ввести войска на полуостров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чем закончились подобные угрозы, добавил глава Крыма, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонской областью, а также частью Запорожской и Харьковской областей.

«Охотно верю. В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдется», — подчеркнул Аксенов.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о планах Киева ввести войска в Крым. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны войти на территорию полуострова до конца текущего года «как минимум». Вместе с тем Буданов добавил, что переломный момент в российской спецоперации наступит в августе, когда украинской армии поступит новое западное вооружение.

На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым

20 мая издание New York Times предупредило, что «решительная военная победа Украины над Россией», в результате которой она вернет территории, в том числе Крым, вошедший в состав России в 2014 году, «не является реалистичной целью». В конечном счете, по словам автора статьи, украинцам придется «принимать трудные решения».

Политика,Сергей Аксенов,
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