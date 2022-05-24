В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
55 минут назад

Шойгу раскрыл причины начала спецоперации на Украине

Елена Прошина

Россия была вынуждена начать спецоперацию для защиты людей от геноцида и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет ТАСС.

Шойгу раскрыл причины начала спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, под патронажем Запада на Украине развивались русофобские националистические настроения. В частности, русский язык и культура, а также общая история двух стран подверглись гонению.

«Несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Восемь лет киевский режим методично обстреливал города и села Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено. <…> В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса», - подчеркнул он.

Шойгу также добавил, что несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление, Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения всех задач.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в спецоперации. По его словам, нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.

Политика,Сергей Шойгу,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители