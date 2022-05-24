Шойгу раскрыл причины начала спецоперации на Украине

«Несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Восемь лет киевский режим методично обстреливал города и села Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено. <…> В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса», - подчеркнул он.