Шойгу раскрыл причины начала спецоперации на Украине

Россия была вынуждена начать спецоперацию для защиты людей от геноцида и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет ТАСС.
По его словам, под патронажем Запада на Украине развивались русофобские националистические настроения. В частности, русский язык и культура, а также общая история двух стран подверглись гонению.
«Несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Восемь лет киевский режим методично обстреливал города и села Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено. <…> В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса», - подчеркнул он.
Шойгу также добавил, что несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление, Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения всех задач.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в спецоперации. По его словам, нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.