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1 час назад

Медведев: Украину не хотят видеть в ЕС

Вероника Полынина

У Украины нет никаких шансов стать частью Евросоюза без членства в НАТО, где Киев «теперь никто не ждет». Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев: Украину не хотят видеть в ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Сколько бы Киев ни тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет», - написал Медведев.

По его словам, в Евросоюзе Украину «видеть не хотят, слишком затратно и опасно», вместо вступления в ЕС Киеву «предлагают суррогаты». По мнению Медведева, европейским странам «хватит беженцев, которых уже сдуру приютили», и на тему членства Украины в Евросоюзе готовы говорить только Польша и страны Прибалтики.

«Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», - считает Медведев.

Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что было бы обманом обещать Украине быстрое вступление в Евросоюз. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что если страна не получит в ближайшее время статус кандидата в члены Европейского союза, то это будет прямо свидетельствовать об обмане со стороны Европы.

Политика,Дмитрий Кулеба,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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