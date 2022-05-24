Медведев: Украину не хотят видеть в ЕС

У Украины нет никаких шансов стать частью Евросоюза без членства в НАТО, где Киев «теперь никто не ждет». Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

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«Сколько бы Киев ни тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет», - написал Медведев.

По его словам, в Евросоюзе Украину «видеть не хотят, слишком затратно и опасно», вместо вступления в ЕС Киеву «предлагают суррогаты». По мнению Медведева, европейским странам «хватит беженцев, которых уже сдуру приютили», и на тему членства Украины в Евросоюзе готовы говорить только Польша и страны Прибалтики.

«Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», - считает Медведев.