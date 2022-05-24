Песков увидел много странностей в рейтинге самых влиятельных людей от Time

"Там много всего странного. Совершенно непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса. Это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США на одну линию с одним из российских заключенных. Это тоже трудно понять", - констатировал представитель Кремля.