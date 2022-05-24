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1 час назад

Песков увидел много странностей в рейтинге самых влиятельных людей от Time

ТАСС

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков видит много странностей в том, как журнал Time составил последний рейтинг самых влиятельных людей. В частности, по его мнению, сложно понять выбор премьер-министра Барбадоса Миа Моттли в качестве самого влиятельного политика.

В рейтинг в категории "Лидеры" вошли в том числе президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Заметку о лидере Украины написал президент США Джо Байден, о Путине - осужденный Алексей Навальный.

"Там много всего странного. Совершенно непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса. Это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США на одну линию с одним из российских заключенных. Это тоже трудно понять", - констатировал представитель Кремля.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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