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1 час назад

В Кремле объяснили выбор кандидата на пост главы МЧС

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин хорошо знает Андрея Куренкова, выдвинутого на пост главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле объяснили выбор кандидата на пост главы МЧС
Фото: ТАССТАСС

23 мая Путин направил в Совет Федерации представление об утверждении Куренкова новым главой МЧС.

Источники ТАСС назвали Куренкова выходцем из спецслужб. По словам собеседников агентства, он служил в Росгвардии и Федеральной службе охраны. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что сейчас он занимает должность помощника директора Росгвардии.

По словам Пескова, пока неизвестно, будет ли Путин лично представлять Куренкова в Совете Федерации.

Как отметил Песков, Путин считает, что качества Куренкова позволят ему наилучшим образом выполнять функции главы МЧС.

«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», - заявил

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность замминистра.

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