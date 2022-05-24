В Кремле объяснили выбор кандидата на пост главы МЧС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин хорошо знает Андрея Куренкова, выдвинутого на пост главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС.
23 мая Путин направил в Совет Федерации представление об утверждении Куренкова новым главой МЧС.
Источники ТАСС назвали Куренкова выходцем из спецслужб. По словам собеседников агентства, он служил в Росгвардии и Федеральной службе охраны. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что сейчас он занимает должность помощника директора Росгвардии.
По словам Пескова, пока неизвестно, будет ли Путин лично представлять Куренкова в Совете Федерации.
Как отметил Песков, Путин считает, что качества Куренкова позволят ему наилучшим образом выполнять функции главы МЧС.
«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», - заявил
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность замминистра.