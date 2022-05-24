Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала новую политическую реальность как противодействие диктатуре либерализма в мире.
"Я бы еще сказала о той новой реальности, которую можно было бы охарактеризовать, если брать ситуацию шире, более глобально, я считаю, что ее вполне можно назвать противодействием диктатуре либерализма", - сказала она во вторник на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".
"Сейчас новая реальность заключается в том, насколько это противостояние развернется и насколько у всех, у всей планеты хватит сил дать отпор этой страшной и абсолютно преступной диктатуре либерализма", - добавила дипломат.
Как отметила Захарова, сегодня под знаменами западной идеологии либерализма идет наступление на все то, "что было создано в цивилизационном плане".
"Нынешние прочтение и реализация Западом идеи либерализма, во-первых, в принципе не имеют ничего общего со словами свобода, свободомыслие и все, что с ними связано. Извращены понимание и трактовка этих прекрасных понятий. А во-вторых, это стало страшной глобальной идеологией", - указала представитель российского дипведомства.
Захарова подчеркнула, что под словом "либерализм" на Западе родилась тоталитарная идеология.
"В ее основе геноцид, шантаж, разрушение и, конечно, неоколониализм во всех их гибридных проявлениях", - указала официальный представитель МИД РФ.