Захарова охарактеризовала новую политическую реальность

"Я бы еще сказала о той новой реальности, которую можно было бы охарактеризовать, если брать ситуацию шире, более глобально, я считаю, что ее вполне можно назвать противодействием диктатуре либерализма", - сказала она во вторник на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".