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1 час назад

Захарова: новую реальность можно описать как противодействие диктатуре либерализма

ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала новую политическую реальность как противодействие диктатуре либерализма в мире.

Захарова охарактеризовала новую политическую реальность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я бы еще сказала о той новой реальности, которую можно было бы охарактеризовать, если брать ситуацию шире, более глобально, я считаю, что ее вполне можно назвать противодействием диктатуре либерализма", - сказала она во вторник на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".

"Сейчас новая реальность заключается в том, насколько это противостояние развернется и насколько у всех, у всей планеты хватит сил дать отпор этой страшной и абсолютно преступной диктатуре либерализма", - добавила дипломат.

Как отметила Захарова, сегодня под знаменами западной идеологии либерализма идет наступление на все то, "что было создано в цивилизационном плане".

"Нынешние прочтение и реализация Западом идеи либерализма, во-первых, в принципе не имеют ничего общего со словами свобода, свободомыслие и все, что с ними связано. Извращены понимание и трактовка этих прекрасных понятий. А во-вторых, это стало страшной глобальной идеологией", - указала представитель российского дипведомства.

Захарова подчеркнула, что под словом "либерализм" на Западе родилась тоталитарная идеология.

"В ее основе геноцид, шантаж, разрушение и, конечно, неоколониализм во всех их гибридных проявлениях", - указала официальный представитель МИД РФ.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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