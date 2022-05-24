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55 минут назад

Патрушев: «Запад всячески затушевывает вклад России»

Западные страны сегодня всеми силами затушевывают вклад России в сохранение других государств в разные исторические периоды. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев: «Запад всячески затушевывает вклад России»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что судьбу Украины, на территории которой сейчас проходит российская спецоперации по демилитаризации и денацификации, будет определять ее народ.

«Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности. Мы и США поддержали во время их гражданской войны. Франции оказывали неоднократную помощь. На Венском конгрессе в 1815 г. не дали ее унизить, а в Первую мировую войну дважды спасали Париж. Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945-м расчленить Германию на множество государств», - заметил он.

Патрушев обратил внимание и на то, что Россия сыграла важную роль и в истории польской государственности.

«При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств», - констатировал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы».

Политика,Матеуш Моравецкий,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,ЕС,
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