Патрушев призвал пересмотреть систему образования в России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает целесообразным отказаться в России от западной образовательной системы и вернуться к отечественной модели.

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"Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой Болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", - сказал секретарь Совбеза в интервью еженедельнику "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

Как отметил Патрушев, в настоящее время российских студентов и преподавателей "фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы".

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратура. При этом российская система образования, кроме уровней бакалавриата и магистратуры, включает также подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

Дискуссия по поводу целесообразности Болонской системы в России ведется беспрерывно с 2003 года, в том числе этот вопрос неоднократно поднимался и в текущем году на фоне обострения отношений с Западом. В частности, 17 мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что система образования в РФ не отвечает потребностям времени и многие специалисты говорят о необходимости выхода из Болонской системы.