Патрушев призвал пересмотреть систему образования в России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает целесообразным отказаться в России от западной образовательной системы и вернуться к отечественной модели.
"Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой Болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", - сказал секретарь Совбеза в интервью еженедельнику "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.
Как отметил Патрушев, в настоящее время российских студентов и преподавателей "фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы".
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратура. При этом российская система образования, кроме уровней бакалавриата и магистратуры, включает также подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.
Дискуссия по поводу целесообразности Болонской системы в России ведется беспрерывно с 2003 года, в том числе этот вопрос неоднократно поднимался и в текущем году на фоне обострения отношений с Западом. В частности, 17 мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что система образования в РФ не отвечает потребностям времени и многие специалисты говорят о необходимости выхода из Болонской системы.
23 марта пресс-служба Минобрнауки РФ сообщала, что министерство сейчас не обсуждает отказ от участия в Болонском процессе. В апреле в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил сосредоточиться на качестве, а не на форме образования. При этом, по его словам, дискуссию на этот счет можно продолжить.