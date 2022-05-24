Патрушев обосновал свою уверенность в приеме Финляндии в НАТО

"Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель, - сказал он. - Воля других народов не интересует США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, в какую авантюру их толкают".