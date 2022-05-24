Патрушев обосновал свою уверенность в приеме Финляндии в НАТО

Финляндию и Швецию примут в НАТО, несмотря на возражения Турции и Хорватии, "потому что так решил Вашингтон". Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".
"Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель, - сказал он. - Воля других народов не интересует США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, в какую авантюру их толкают".
НАТО, по его словам, "это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок", вхождение в который подразумевает автоматическую передачу значительной части суверенитета государства Вашингтону.
"В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - добавил секретарь СБ РФ.