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13 минут назад

Патрушев считает, что Финляндию и Швецию примут в НАТО, "потому что так решил Вашингтон"

ТАСС

Финляндию и Швецию примут в НАТО, несмотря на возражения Турции и Хорватии, "потому что так решил Вашингтон". Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".

Патрушев обосновал свою уверенность в приеме Финляндии в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель, - сказал он. - Воля других народов не интересует США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, в какую авантюру их толкают".

НАТО, по его словам, "это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок", вхождение в который подразумевает автоматическую передачу значительной части суверенитета государства Вашингтону.

"В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - добавил секретарь СБ РФ.

Политика,Николай Патрушев,НАТО,Сбербанк России,
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