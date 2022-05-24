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13 минут назад

Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине

Lenta.ru

Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам Патрушева, главное в спецоперации — искоренение нацизма, и денацификацию нужно довести до конца.

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме". Николай Патрушев.

Также секретарь Совбеза заявил о своей уверенности в выполнении всех целей спецоперации, так как, по словам Патрушева, историческая правда на стороне России. Он напомнил о словах генерала Скобелева, военачальника времен Российской империи, который отмечал, что только Россия может позволить себе воевать из чувства сострадания.

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Политика,Николай Патрушев,
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