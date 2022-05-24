Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине

Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине . Об этом заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме". Николай Патрушев.

Также секретарь Совбеза заявил о своей уверенности в выполнении всех целей спецоперации, так как, по словам Патрушева, историческая правда на стороне России. Он напомнил о словах генерала Скобелева, военачальника времен Российской империи, который отмечал, что только Россия может позволить себе воевать из чувства сострадания.