Захарова заявила о новой концепции внешней политики России

"Обновленная концепция сейчас только находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране, является плодом коллективных усилий: аналитических, научных и так далее", - отметила Захарова.