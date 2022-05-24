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11 минут назад

Захарова заявила, что новая концепция внешней политики России не "спущена сверху"

ТАСС

Подготовка новой редакции Концепции внешней политики РФ ведется очень активно, это коллективная работа, а не спущенное "сверху" решение. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".

Захарова заявила о новой концепции внешней политики России
Фото: 

"Обновленная концепция сейчас только находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране, является плодом коллективных усилий: аналитических, научных и так далее", - отметила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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