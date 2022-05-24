Непосредственно Украине достанется только 15% от $40 млрд, которые выделяют США, но вернуть она должна будет всю сумму. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

28 апреля Палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины, позже ее принял Сенат. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства.

21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд. Было объявлено, что эти средства пойдут на вооружение, обучение и снабжение украинских военных.

Однако, по словам Володина, Украина получит только 15% от этой суммы.

«Как оказалось, 35% от этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединенных Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на «другие страны». Еще 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др.», - пояснил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что украинцам придется выплатить американцам все $40 млрд и в США уже говорят о неспособности Киева обслуживать госдолг. Именно из-за этого, по мнению Володина, из Украины сейчас забирают последние ресурсы, в частности, зерно.

«Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать ее проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны», - констатировал он.

По оценке Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером подсолнечного масла. В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходился 41 процент всего экспорта Украины.