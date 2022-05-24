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51 минуту назад

Полянский заявил о "всем надоевшей" в ООН теме украинского кризиса

Газета.Ru

Сюжет о действиях российских войск на Украине почти не озвучивается в Совете Безопасности ООН, а данная тема уже «всем уже надоела».

Полянский заявил о «всем надоевшей» в ООН теме украинского кризиса
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live», передает ФАН.

По мнению дипломата, на Банковой «ничего нового предложить не могут» и ведут себя весьма вызывающе.

Полянский заметил, что президент Украины Владимир Зеленский «постоянно вбрасывает какие-то новые сюжеты, так сказать, пиарится, красуется» на фоне своей страны.

«Сейчас эта тема в таких тематических заседаниях практически ушла. Если она и упоминается, то в контексте так называемой продовольственной безопасности... Честно сказать, мое впечатление: всем уже надоела вот эта информационная тема», — сообщил первый заместитель постпреда России при ООН.

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