Полянский заявил о "всем надоевшей" в ООН теме украинского кризиса

«Сейчас эта тема в таких тематических заседаниях практически ушла. Если она и упоминается, то в контексте так называемой продовольственной безопасности... Честно сказать, мое впечатление: всем уже надоела вот эта информационная тема», — сообщил первый заместитель постпреда России при ООН.