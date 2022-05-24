Полянский заявил о "всем надоевшей" в ООН теме украинского кризиса

Сюжет о действиях российских войск на Украине почти не озвучивается в Совете Безопасности ООН, а данная тема уже «всем уже надоела».
Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live», передает ФАН.
По мнению дипломата, на Банковой «ничего нового предложить не могут» и ведут себя весьма вызывающе.
Полянский заметил, что президент Украины Владимир Зеленский «постоянно вбрасывает какие-то новые сюжеты, так сказать, пиарится, красуется» на фоне своей страны.
«Сейчас эта тема в таких тематических заседаниях практически ушла. Если она и упоминается, то в контексте так называемой продовольственной безопасности... Честно сказать, мое впечатление: всем уже надоела вот эта информационная тема», — сообщил первый заместитель постпреда России при ООН.