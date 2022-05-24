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26 минут назад

Власти Херсона обратились к Путину с просьбой

Елена Прошина

Власти Херсонской области Украины будут просить разместить в регионе российскую военную базу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

Власти Херсона обратились к Путину с просьбой
Фото: ReutersReuters

По его словам, это должно стать гарантией безопасности.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — сообщил политик.

Он отметил, что на настоящее время именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.

«Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — подчеркнул Стремоусов.

Замглавы военно-гражданской администрации области также заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от боевиков Херсонской области Украины.

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — заявил он.

Политика,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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