Власти Херсона обратились к Путину с просьбой

Власти Херсонской области Украины будут просить разместить в регионе российскую военную базу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.
По его словам, это должно стать гарантией безопасности.
«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — сообщил политик.
Он отметил, что на настоящее время именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.
«Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — подчеркнул Стремоусов.
Замглавы военно-гражданской администрации области также заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от боевиков Херсонской области Украины.
«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — заявил он.