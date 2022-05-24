Сменивший имя сын Жириновского не сможет обойти санкции ЕС

В разговоре с порталом BLITZ+ Некрасов пояснил, что такая хитрость не поможет обойти санкции ЕС, так как человек, имеющий недвижимость или активы в банках, обязан сообщить о смене ФИО. Теоретически обойти санкции можно только, если отказаться от всего и начать жизнь с чистого листа, да и в этом случае успех весьма сомнителен.