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22 минуты назад

Сменивший имя сын Жириновского не сможет обойти санкции ЕС

РИА "ФедералПресс"

Сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давида Александровича Гарсия, однако такие хитрости не помогут ему обойти санкции Евросоюза, считает адвокат Андрей Некрасов.

Сменивший имя сын Жириновского не сможет обойти санкции ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Евросоюзе это не поможет», – сказал юрист.

В разговоре с порталом BLITZ+ Некрасов пояснил, что такая хитрость не поможет обойти санкции ЕС, так как человек, имеющий недвижимость или активы в банках, обязан сообщить о смене ФИО. Теоретически обойти санкции можно только, если отказаться от всего и начать жизнь с чистого листа, да и в этом случае успех весьма сомнителен.

«Это мало кого спасало. Абрамовича не спасло»,– резюмировал адвокат.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Нижнем Новгороде появится бульвар Владимира Жириновского.

Политика,Андрей Некрасов,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,ЛДПР,ЕС,
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