Лавров рассказал о новом возможном союзнике России

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там. Это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер», — заявил глава МИД России.