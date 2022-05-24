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30 минут назад

Лавров рассказал о новом возможном союзнике России

Елена Прошина

Москва намерена развивать дружеские отношения с Пекином, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров рассказал о новом возможном союзнике России
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там. Это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер», — заявил глава МИД России.

Как уточнил дипломат, РФ и Китай заинтересованы в том, чтобы страны Запада перестали препятствовать естественным процессам демократизации международных отношений, а также прекратили мешать установлению подлинной многополярности, которая отражает «реальный вес государств в изменившемся мире».

Лавров: если Запад предложит возобновить отношения, мы серьезно подумаем

Лавров отметил, что когда Москва и Пекин говорят о том, что выступают за более демократические международные отношения, речь не идет о попытках написать новые правила, «как это делает Запад». Напротив, два государства хотят добиться того, чтобы демократия сохранялась на международном уровне, «как записано в Уставе ООН о суверенном равенстве государств».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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