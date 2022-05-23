Лавров: если Запад предложит возобновить отношения, мы серьезно подумаем

Западные политики, заявляющие, что Россия должна потерпеть поражение, плохо знают историю. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру".
"В очередной раз мы сейчас проживаем такой период в нашей истории. Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия", - сказал он.
Лавров добавил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. По словам министр иностранных дел, Россию тревожат попытки многих западных правительств "подыгрывать" русофобским проявлениям на бытовом уровне.
Если Запад захочет что-то предложить РФ в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно подумают, нужно ли это будет "или не очень", добавил глава МИД РФ.