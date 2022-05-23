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1 час назад

Лавров: западные политики делают неправильные выводы из своего понимания прошлого

ТАСС

Западные политики, заявляющие, что Россия должна потерпеть поражение, плохо знают историю. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру".

Лавров: если Запад предложит возобновить отношения, мы серьезно подумаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В очередной раз мы сейчас проживаем такой период в нашей истории. Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия", - сказал он.

Лавров добавил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. По словам министр иностранных дел, Россию тревожат попытки многих западных правительств "подыгрывать" русофобским проявлениям на бытовом уровне.

Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

Если Запад захочет что-то предложить РФ в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно подумают, нужно ли это будет "или не очень", добавил глава МИД РФ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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