Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия, передает РИА «Новости».

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«Почему эти острова не имеют русских названий?.. Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

Группу островов Хабомаи глава Роскосмоса предложил переименовать в архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев.

По словам Рогозина, тот факт, что острова до сих пор не получили русских названий, вызывает «какое-то даже сомнение» в том, что они принадлежат России. Гендиректор Роскосмоса напомнил, что Калининград раньше был Кенигсбергом, но сейчас его так никто не называет.

Рогозин добавил, что весь Тихий океан пропитан кровью русских моряков, пролившейся там во время русско-японской и Великой Отечественной войн.