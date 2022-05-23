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1 час назад

Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Вероника Полынина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия, передает РИА «Новости».

Рогозин предложил переименовать Курильские острова
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Почему эти острова не имеют русских названий?.. Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

Группу островов Хабомаи глава Роскосмоса предложил переименовать в архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев.

По словам Рогозина, тот факт, что острова до сих пор не получили русских названий, вызывает «какое-то даже сомнение» в том, что они принадлежат России. Гендиректор Роскосмоса напомнил, что Калининград раньше был Кенигсбергом, но сейчас его так никто не называет.

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Рогозин добавил, что весь Тихий океан пропитан кровью русских моряков, пролившейся там во время русско-японской и Великой Отечественной войн.

Напомним, российскую принадлежность южных островов Курильского архипелага - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи – оспаривает Япония. Она включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет «Северными территориями». Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.

Политика,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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