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29 минут назад

Хинштейн сообщил, что Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии

ТАСС

Генерал-майор Александр Куренков, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации на должность главы МЧС РФ, занимал должность заместителя директора Росгвардии, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Хинштейн сообщил, какую должность Куренков занимал ранее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кандидат на должность главы МЧС генерал-майор Александр Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник.

По словам парламентария, в этом качестве Куренков курировал боевую подготовку в Росгвардии.

"Ранее Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО", - добавил Хинштейн.

Ранее в понедельник источники в верхней палате парламента сообщили, что президент внес в СФ кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС. Как ожидается, СФ рассмотрит его кандидатуру на заседании в среду, 25 мая.

Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу. С тех пор врио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.

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