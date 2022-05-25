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1 час назад

Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

ТК «Звезда»иещё 12

ГД рассмотрит досрочное прекращение полномочий Рашкина
Фото: РИА Новости РИА Новости

Госдума РФ лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатского мандата после вступления в силу обвинительного приговора в отношении него.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Рашкина был внесен в палату днем ранее. Перед этим Саратовский областной суд не стал удовлетворять апелляцию Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, и соответствующее решение вступило в окончательную законную силу.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. В декабре председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата уголовное дело. По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины.

Калининский районный суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретил депутату охоту сроком на два года.

Политика,Валерий Рашкин,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,КПРФ,Госдума,
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