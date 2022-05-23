В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
57 минут назад

Лукашенко пообещал Путину победу России и Белоруссии

Газета.Ruиещё 1

Белоруссия и Россия успешно решат все возникшие проблемы в сфере безопасности, объявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает «БелТА». По его словам, проблем тут немало, но обе страны готовы их решать.

Лукашенко пообещал Путину победу России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим», — указал Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, ему есть что обсудить с Путиным в вопросах безопасности, в том числе это касается концентрации сил НАТО у белорусских границ.

Встреча лидеров России и Белоруссии 23 мая проходит в Сочи. Как ожидается, в рамках переговорах стороны обсудят широкий круг вопросов, в том числе связанных с Союзным государством.

Ранее сообщалось, что Путин в шутку пообещал Лукашенко «серьезно поговорить с Путиным».

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители