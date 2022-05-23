Лукашенко пообещал Путину победу России и Белоруссии

Белоруссия и Россия успешно решат все возникшие проблемы в сфере безопасности, объявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает «БелТА». По его словам, проблем тут немало, но обе страны готовы их решать.
«В безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим», — указал Лукашенко.
Как отметил президент Белоруссии, ему есть что обсудить с Путиным в вопросах безопасности, в том числе это касается концентрации сил НАТО у белорусских границ.
Встреча лидеров России и Белоруссии 23 мая проходит в Сочи. Как ожидается, в рамках переговорах стороны обсудят широкий круг вопросов, в том числе связанных с Союзным государством.
Ранее сообщалось, что Путин в шутку пообещал Лукашенко «серьезно поговорить с Путиным».