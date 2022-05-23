Путин: экономика РФ достойно выдерживает удар, невзирая на санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика, несмотря на санкции, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели. С таким заявлением российский лидер выступил во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

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«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает. Выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что экономический блок правительства России прикладывает все необходимые усилия, чтобы поддерживать экономику в непростой глобальной обстановке, и «в целом эти усилия дают положительный эффект».