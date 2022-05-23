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47 минут назад

Путин: экономика РФ достойно выдерживает удар, невзирая на санкции

ТК «Звезда»иещё 9

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика, несмотря на санкции, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели. С таким заявлением российский лидер выступил во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Путин: экономика РФ достойно выдерживает удар, невзирая на санкции
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает. Выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что экономический блок правительства России прикладывает все необходимые усилия, чтобы поддерживать экономику в непростой глобальной обстановке, и «в целом эти усилия дают положительный эффект».

Ранее Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В частности, президент запретил вывозить из страны производимое в РФ сырье, если оно поставляется в пользу тех, кто находится под санкциями.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Правительство РФ,
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