МИД РФ получил план Италии по урегулированию на Украине

"Между Россией и Италией он (план - прим. ТАСС) не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг газета Repubblica сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по "оспариваемым территориям" и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Итальянский дипломатический источник сказал ТАСС, что это предложение находится на первоначальной стадии обсуждения и может лечь в основу переговорного процесса.