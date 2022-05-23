Песков назвал оголтелой позицию Польши в отношении России

По словам пресс-секретаря президента России, польские власти сейчас занимают в «оголтелую позицию на грани сумасшествия», поэтому сложно прогнозировать развитие ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что правительство Польши приняло решение досрочно разорвать «ямальское» соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993 году. С 27 апреля Польша не получала газ напрямую от «Газпрома» в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году поставки российского газа в Польшу составили 10,58 млрд кубометров.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России отметил, что сейчас «вряд ли кто-то возьмется прогнозировать», что будет дальше.
«Потому, что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», - заметил Дмитрий Песков.
С момента начала российской военной операции по демилитаризации и денацификации Украины польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что международному сообществу удастся принудить Россию выплатить Украине контрибуцию.