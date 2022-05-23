В МИД РФ заявили о готовности вернуться к переговорам с Киевом

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России. об этом сообщает РИА Новости.
«Это не наша инициатива заморозить переговоры, поставить их на паузу. Мы готовы вернуться к переговорам, как только Украина проявит конструктивную позицию, предоставит, по крайне мере, реакцию на переданные нами предложения», - сказал он.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание новых территориальных реалий. По словам Руденко Москва в этом вопросе ориентируется на официальную реакцию киевских властей.
22 мая помощник президента России Владимир Мединский заявил, что замораживание российско-украинских переговоров - это инициатива Киева. Однако российская сторона готова продолжить переговорный процесс.