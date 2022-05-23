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1 час назад

Володин объяснил резкий рост цен на топливо на Западе санкциями против России

Газета.Ruиещё 8

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о потерях ряда западных государств от санкций против России. В своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента указал на рост цен на бензин в США, Канаде и Евросоюзе.

Володин объяснил резкий рост цен на топливо на Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если посмотреть на стоимость бензина, рост ее составил: в Австралии — 30,3%, в США — 27,6%, в Канаде — 22,2%, в странах Евросоюза — 19,3%. Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов. Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США [Джо] Байдене, а также на главах ряда европейских государств», — написал Володин.

Как отметил спикер Госдумы, санкции против России в итоге ударили по их инициаторам. При этом Володин подчеркнул, что недружественным странам придется компенсировать тот вред, который они нанесли своими ограничениями российской экономике.

Ранее сообщалось, что санкции Запада против России создают уникальные возможности для Азии на рынке РФ.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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