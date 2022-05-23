Володин объяснил резкий рост цен на топливо на Западе

«Если посмотреть на стоимость бензина, рост ее составил: в Австралии — 30,3%, в США — 27,6%, в Канаде — 22,2%, в странах Евросоюза — 19,3%. Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов. Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США [Джо] Байдене, а также на главах ряда европейских государств», — написал Володин.