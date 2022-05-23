Комитет Госдумы одобрил законопроект о наказании за санкции в РФ

Законопроект о лишении свободы до 10 лет за исполнение антироссийских санкций в России одобрен профильным комитетом Госдумы . Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Интерфакс».

Инициатива принадлежит депутатам и сенаторам от партии «Единая Россия». В соответствии с проектом документа, изменения предлагается внести в часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса (УК) России («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), дополнив ее новым отягчающим обстоятельством — «исполнением решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ».