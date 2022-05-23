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18 минут назад

Комитет Госдумы одобрил законопроект о наказании за санкции в России

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Законопроект о лишении свободы до 10 лет за исполнение антироссийских санкций в России одобрен профильным комитетом Госдумы. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Интерфакс».

Комитет Госдумы одобрил законопроект о наказании за санкции в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатива принадлежит депутатам и сенаторам от партии «Единая Россия». В соответствии с проектом документа, изменения предлагается внести в часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса (УК) России («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), дополнив ее новым отягчающим обстоятельством — «исполнением решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ».

Политика,Единая Россия,Госдума,
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