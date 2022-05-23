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1 час назад

Дерипаска напомнил, чем может быть опасна ядерная война

Газета.Ruиещё 1

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, исходящей от ядерной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бизнесмена.

Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Дерипаска привел слова одного из создателей советской водородной бомбы — академика Андрея Сахарова.

«Этот человек [Сахаров] как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — уточнил Дерипаска.

Как подчеркнул предприниматель, Сахаров относил любую ядерную войну к «коллективному самоубийству».

«Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — обратил внимание Дерипаска.

Ранее Дерипаска заявил о нехватке в России «порядочных людей с мозгами».

Также Белый дом призывал Россию снизить накал риторики в отношении ядерной войны.

Политика,Андрей Сахаров,Олег Дерипаска,
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