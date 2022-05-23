Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, исходящей от ядерной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бизнесмена.
Также Дерипаска привел слова одного из создателей советской водородной бомбы — академика Андрея Сахарова.
«Этот человек [Сахаров] как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — уточнил Дерипаска.
Как подчеркнул предприниматель, Сахаров относил любую ядерную войну к «коллективному самоубийству».
«Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — обратил внимание Дерипаска.
Ранее Дерипаска заявил о нехватке в России «порядочных людей с мозгами».
Также Белый дом призывал Россию снизить накал риторики в отношении ядерной войны.