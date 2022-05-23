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12 минут назад

Постпред Крыма рассказал об изменении статуса Азовского моря

Алиса Селезнёва

Азовское море стало морем совместного пользования России и Донецкой народной республики. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря
Фото: ТАССТАСС

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе спецоперации было освобождена Херсонская область Украины и ее новые власти заявили, что собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», - пояснил Георгий Мурадов.

Он также подчеркнул, что после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, Киев, очевидно, потеряет выход к Азовскому морю.

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Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет констатировал, что в результате российской спецоперации были сорваны планы НАТО закрепиться в регионе, построив базы на Азовском море.

Политика,Михаил Шеремет,Георгий Мурадов,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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