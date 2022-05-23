Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — заявил РИА Новости Мурадов.