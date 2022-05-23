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41 минуту назад

Постпред Крыма Мурадов: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР

RT на русскомиещё 5

Представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря.

Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря
Фото: ТАССТАСС

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — заявил РИА Новости Мурадов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что специальная военная операция России нарушила планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря.

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В конце марта в Минобороны Украины сообщили, что вооружённые силы страны потеряли выход к Азовскому морю.

Политика,Михаил Шеремет,Георгий Мурадов,НАТО,Госдума,
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