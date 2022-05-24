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21 минуту назад

Володин рассказал, как США обманули Украину на 34 миллиарда

Свободная прессаиещё 8

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в соцсетях указал на то, что из 40 миллиардов долларов, которые США выделяют на помощь Украине, непосредственно Киев получит лишь 15%.

Володин рассказал, как США обманули Украину на 34 миллиарда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из этих 40 миллиардов 35% пойдёт на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов, 45,2% потратят на другие страны, ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку. И лишь то, что останется – 15% – станет реальной помощью Украине.

При этом, как заявляет Володин, украинцам придётся выплачивать весь долг – все 40 миллиардов, и у Киева возникнут большие проблемы с обслуживанием своим финансовых обязательств.

«Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном. Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать её проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны», - написал он.

Ранее Володин обвинил Евросоюз в цинизме из-за желания Брюсселя заполучить украинское зерно.

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Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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