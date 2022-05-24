Володин рассказал, как США обманули Украину на 34 миллиарда

«Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном. Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать её проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны», - написал он.