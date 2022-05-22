Мединский раскрыл цели США на Украине

Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые — кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача — закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию, — заявил Мединский.