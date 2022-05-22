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19 минут назад

Мединский рассказал, зачем США помогают Украине

News.ru

Помощник российского президента Владимир Мединский назвал истинные цели США в поддержке Украины. В интервью телеканалу ОНТ он подчеркнул, что с одной стороны Белый дом хочет «навредить» геополитическому сопернику в лице РФ путём разделения России на отдельные субъекты внутри страны. Второй целью поддержки Украины со стороны США, по мнению Мединского, стало желание «закабалить» Киев, превратив его в государственного раба Вашингтона.

Мединский раскрыл цели США на Украине
Фото: Kremlin Pool/Global Look PressKremlin Pool/Global Look Press

Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые — кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача — закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию, — заявил Мединский.

В заключение он уточнил, что власти Украины осведомлены о целях Вашингтона и «прекрасно понимают» происходящее. Мединский уверен в том, что расплачиваться за прозападные решения Киева будут следующие поколения украинских граждан.

Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией

Президент США Джо Байден 21 мая подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Ранее данную инициативу одобрил 51 американский сенатор. Таким образом, Украина получит передовые системы вооружения, в частности ЗРК Patriot, а также артиллерию дальнего действия.

Политика,Владимир Мединский,Джозеф Байден,
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