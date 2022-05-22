Мединский заявил о стремлении Запада "закабалить" Украину

«Это неоднократно подтверждал [президент России] Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка», — подчеркнул Мединский, добавив, что лидеры стран должны встречаться ради достижения договоренностей, а не фотографий.