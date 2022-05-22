Мединский заявил о стремлении Запада "закабалить" Украину

Помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев является инициатором замораживания переговоров с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва никогда не отказывалось от переговоров на высшем уровне.
«Это неоднократно подтверждал [президент России] Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка», — подчеркнул Мединский, добавив, что лидеры стран должны встречаться ради достижения договоренностей, а не фотографий.
Он также указал на то, что Запад стремится максимально закабалить Украину и финансово связать ее.