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21 минуту назад

Захарова заявила о «присвоении» Польшей доходов Украины

Lenta.ruиещё 6

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «присвоении» Польшей доходов Украины. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова заявила о «присвоении» Польшей доходов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто доходы Киева — это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», — высказалась Захарова, комментируя предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, адресованное Норвегии, делиться с Украиной прибылью от экспорта нефти и газа.

Ранее 22 мая премьер-министр Польши заявил, что власти Норвегии должны поделиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа.

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По словам главы польского кабмина, Норвегия из-за роста цен на энергоносители на фоне спецоперации на Украине дополнительно получит свыше 100 миллиардов евро с продажи газа и нефти. «Дорогие норвежские друзья, это несправедливо», — заявил Моравецкий.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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