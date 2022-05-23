Началась встреча Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры проходят в резиденции российского лидера Бочаров ручей. Лукашенко прилетел в Сочи в воскресенье.

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Об этом сообщает БелТА.

Как сообщалось ранее, президенты планируют обсудить ключевые вопросы развития отношений Москвы и Минска с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня. Кроме того, Лукашенко отмечал, что планирует поднять на переговорах вопрос импортозамещения в условиях западных санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что встреча ожидается "после 13:00 мск, ближе к 14:00 мск". Открытыми для СМИ будут вступительные слова Путина и Лукашенко.