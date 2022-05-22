В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в ЕЭФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который запланирован на конец мая в Бишкеке, по видеосвязи. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Примет участие по ВКС", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2022 году перешло к Киргизии. Евразийский экономический форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие запланировано на 26 мая в Бишкеке. На следующий день намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета, оно пройдет по видеосвязи.