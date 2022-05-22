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36 минут назад

Украина в нынешних границах не сохранится, заявил постпред Крыма

Елена Прошина

Украина в нынешних границах уже не сохранится, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера крымского правительства Георгиия Мурадова.

Постпред Крыма: Украина в нынешних границах не сохранится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — заявил он.

По словам политика, Украина в том формате, как она была раньше, возможно могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин, в частности языковых, культурных, образовательных и религиозных.

«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — считает постпред.

Он отметил, ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах.

«А тем более, если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», — отметил Мурадов.

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