Украина в нынешних границах уже не сохранится, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера крымского правительства Георгиия Мурадова.
«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — заявил он.
По словам политика, Украина в том формате, как она была раньше, возможно могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин, в частности языковых, культурных, образовательных и религиозных.
«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — считает постпред.
Он отметил, ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах.
«А тем более, если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», — отметил Мурадов.