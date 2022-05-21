Захарова вступилась за купившего дом в Италии Соловьева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вступилась за телеведущего Владимира Соловьева, которому припомнили дом на озере Комо (Италия). Она напомнила, что он не госслужащий и имеет право на недвижимость за рубежом.
Гость мероприятия «Битва ораторов», который проходит в Екатеринбурге с участием Захаровой, спросил, может ли Соловьев критиковать жителей города за либеральные взгляды и при этом иметь виллу в Италии. Захарова встала на защиту телеведущего.
«У него действительно есть недвижимость. Я думаю, что у многих здесь есть недвижимость — у кого в Болгарии, у кого в Прибалтике, на Украине, в Крыму до 2014 года недвижимость была зарубежной, потом стала российской. Он не государственный служащий, он не служит государству с ограничениями, с которыми служу я. Он очень много работал. Он купил дом в Италии, но уже лишился его из-за санкций», — заявила Захарова, ее слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за оппозиционных взглядов у большой части горожан. Соловьев купил недвижимость на озере Комо около пяти лет назад. В 2019 году он признал наличие у него и членов его семьи разрешения на жительство в Евросоюзе, выданного властями Италии, пишет «Ридус». Итальянские власти арестовали виллу телеведущего после введения санкций.
Мария Захарова прибыла в Екатеринбург накануне и уже успела встретиться со студентами УрФУ и сотрудниками «Сима-ленда». Ее оппонентом на «Битве ораторов» стала телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, которая также успела высказаться о скандале с Владимиром Соловьевым.