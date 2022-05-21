Захарова вступилась за купившего дом в Италии Соловьева

«У него действительно есть недвижимость. Я думаю, что у многих здесь есть недвижимость — у кого в Болгарии, у кого в Прибалтике, на Украине, в Крыму до 2014 года недвижимость была зарубежной, потом стала российской. Он не государственный служащий, он не служит государству с ограничениями, с которыми служу я. Он очень много работал. Он купил дом в Италии, но уже лишился его из-за санкций», — заявила Захарова, ее слова передает корреспондент URA.RU с места событий.