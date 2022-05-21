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41 минуту назад

Захарова рассказала, как за рубежом пытаются вербовать дипломатов РФ в контексте СВО

ТАССиещё 3

Российские дипломаты за рубежом получают уведомления на рабочие компьютеры с призывом "принять правильное решение" в связи с российской специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на "Битве ораторов" в Екатеринбурге.

Захарова рассказала, как за рубежом пытаются вербовать дипломатов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить. Нажимают на кнопку "пуск", включают экран и появляется пуш-уведомление с персональной информацией: "Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе - вот телефон, по которому вы можете обратиться", - рассказала Захарова.

"Есть еще креатив, когда на остановках, которые находятся у посольств или на пути следования наших дипломатов объявления: "Вниманию российского дипломата". И дальше такая же информация", - добавила она.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки вооружений Киеву.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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