Захарова рассказала, как за рубежом пытаются вербовать дипломатов РФ

"Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить. Нажимают на кнопку "пуск", включают экран и появляется пуш-уведомление с персональной информацией: "Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе - вот телефон, по которому вы можете обратиться", - рассказала Захарова.