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27 минут назад

Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления США

Майк Габриелян

Российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС в Таиланде во время доклада США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников форума.

Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», - сказал он.

Telegram-канал Минэкономразвития РФ опубликовал фото, на котором видно пустующее кресло главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США.

Такой шаг стал ответом российской делегации на демарш США и их ближайших союзников.

Ранее представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Это было сделано в «знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине».

Политика,Максим Решетников,АТЭС,Минэкономразвития,
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