Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления США

Российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС в Таиланде во время доклада США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников форума.

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», - сказал он.

Telegram-канал Минэкономразвития РФ опубликовал фото, на котором видно пустующее кресло главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США.

Такой шаг стал ответом российской делегации на демарш США и их ближайших союзников.