Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления США

Российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС в Таиланде во время доклада США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников форума.
«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», - сказал он.
Telegram-канал Минэкономразвития РФ опубликовал фото, на котором видно пустующее кресло главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США.
Такой шаг стал ответом российской делегации на демарш США и их ближайших союзников.
Ранее представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Это было сделано в «знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине».