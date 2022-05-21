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47 минут назад

Делегация России покинула зал АТЭС в Таиланде в ходе выступления представителя США

Газета.Ruиещё 6

Делегация России покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде в ходе выступления представителя США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития РФ. Пресс-служба ведомства опубликовало фотографию с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада американской делегации.

Делегация России покинула зал АТЭС в ходе выступления США
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что представители пяти стран, включая Японию и США, покинули встречу министров торговли стран АТЭС в знак протеста против спецоперации России на Украине. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.

В него входит Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Максим Решетников,Владимир Путин,АТЭС,Минэкономразвития,
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