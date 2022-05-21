Делегация России покинула зал АТЭС в ходе выступления США

Делегация России покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде в ходе выступления представителя США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития РФ. Пресс-служба ведомства опубликовало фотографию с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада американской делегации.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее сообщалось, что представители пяти стран, включая Японию и США, покинули встречу министров торговли стран АТЭС в знак протеста против спецоперации России на Украине. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.

В него входит Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.