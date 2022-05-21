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1 час назад

Глава Крыма призвал направить украинских пленных восстанавливать Донбасс

Lenta.ru

Украинские военные, попавшие в плен в ходе российский спецоперации, должны направляться на работы по восстановлению разрушенных городов Донбасса. С таким призывом выступил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма призвал направить украинских пленных восстанавливать Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тех пленных, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии», — заявил политик.

Ранее в мае Аксенов предположил, что всю украинскую власть ждет та же судьба, что постигла солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Чиновник отметил, что им не помогла ни поставляемая на Украину военная техника, ни поддержка Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Политика,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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