Глава Крыма призвал направить украинских пленных восстанавливать Донбасс

Украинские военные, попавшие в плен в ходе российский спецоперации, должны направляться на работы по восстановлению разрушенных городов Донбасса. С таким призывом выступил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram -канале.

«Тех пленных, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии», — заявил политик.

Ранее в мае Аксенов предположил, что всю украинскую власть ждет та же судьба, что постигла солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Чиновник отметил, что им не помогла ни поставляемая на Украину военная техника, ни поддержка Запада.