Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы ), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета – Комитету министров – на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. После выхода России из СЕ Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против нашей страны.