"Уничтожено много шайтанов": Кадыров выступил с обращением насчет "Азовстали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил украинских солдат, которые сдались российской армии на территории завода «Азовсталь», с сатанистами и обвинил их в издевательствах над гражданским населением Мариуполя. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале, сообщает URA.RU.
«Сегодня мы видим, как с Азовстали сдались бандеровцы, нацики, шайтаны — так скажем, сатанизм. Они мучались сами, мучали мирное население, раненых», — сказал Кадыров в видеообращении.
Кроме того, он посоветовал украинским солдатам в Лисичанске и Северодонецке также сдаться российской армии.
Кадыров отметил, что российские солдаты и чеченский спецназ демонстрируют «хорошие результаты», так как «много шайтанов уже уничтожено». Он выразил уверенность, что в ближайшие дни российская армия также покажет себя с лучшей стороны.
При этом Кадыров обратил внимание на то, что многие «единомышленники» сдавшихся украинских солдат еще сражаются на треугольнике «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». Глава Чечни обратился к ним с призывом немедленно «одуматься» и сложить оружие. В противном случае Вооруженные силы России «уничтожат» их, подчеркнул Кадыров. Он добавил, что чеченские бойцы не станут щадить тех, кто пошел на них с оружием.