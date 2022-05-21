"Уничтожено много шайтанов": Кадыров выступил с обращением насчет "Азовстали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил украинских солдат, которые сдались российской армии на территории завода «Азовсталь», с сатанистами и обвинил их в издевательствах над гражданским населением Мариуполя. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале, сообщает URA.RU.

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«Сегодня мы видим, как с Азовстали сдались бандеровцы, нацики, шайтаны — так скажем, сатанизм. Они мучались сами, мучали мирное население, раненых», — сказал Кадыров в видеообращении.

Кроме того, он посоветовал украинским солдатам в Лисичанске и Северодонецке также сдаться российской армии.

Кадыров отметил, что российские солдаты и чеченский спецназ демонстрируют «хорошие результаты», так как «много шайтанов уже уничтожено». Он выразил уверенность, что в ближайшие дни российская армия также покажет себя с лучшей стороны.